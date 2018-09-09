الخارجية العراقية ترفض القصف الإيراني لإقليم كردستان

بغداد -(د ب أ):

عبرت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد عن رفضها للقصف الإيراني الذي استهدف قضاء كويسنجق في محافظة اربيل عاصمة إقليم كردستان.

وذكر احمد محجوب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن "وزارة الخارجية العراقية تعبر عن رفضها للقصف الذي استهدف قضاء كويسنجق التابع لمحافظة اربيل الذي أدى الى سقوط عدد من الضحايا والجرحى".

وأكد محجوب على "حرص العراق على أمن جيرانه ورفضه لاستخدام أراضيه لتهديد أمن تلك الدول ، معبرا عن الرفض القاطع لخرق السيادة العراقية من خلال قصف أي هدف داخل الاراضي العراقية دون تنسيق مسبق مع الجهات العراقية من أجل تجنيب المدنيين آثار تلك العمليات.

وكان مصدر طبي أعلن أمس السبت مقتل 10اشخاص وإصابة 30 آخرين في قصف إيراني استهدف مقرات ومنازل قيادات وانصار الحزب الديمقراطي الكردستاني الايراني المعارض في مدينة كويسنجق شرقي اربيل.