سجن كويتي 17 عاما اعتدى على وافد مصري

الكويت - (د ب أ):

قضت محكمة الجنايات في الكويت اليوم الاحد بحبس مواطن 17 سنة مع الشغل والنفاذ في قضية الاعتداء بالضرب على وافد مصري في منطقة الشويخ الصناعية.

كان مواطن كويتي قد أنهال بالضرب المبرح منذ ثمانية أشهر تقريبا على عامل مصري يدعى "وحيد" في احدى شركات الدراجات النارية، وأحدث به إصابات بليغة في الرأس والوجه، نُقل على إثرها الى غرفة العناية الفائقة في مستشفى الصباح بسبب امتناع العامل عن العمل في ساعات الراحة اليومية .

كانت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، قد توجهت حينها الى الكويت وقت وقوع الحادث للاطمئنان على الشاب المصري الذي تم الاعتداء عليه .