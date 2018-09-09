وزيرة أردنية: تخفيض حجم خطة "الاستجابة" للأزمة السورية في 2019

عمان - (د ب أ):

كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ماري قعوار عن توجه الحكومة لتخفيض حجم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام المقبل.

ونقلت صحيفة "الغد" الأرنية عنها القول إن "هذا التعديل في الخطة يأتي في ظل ضعف التمويل المحقق لخطة العام الحالي وفي ظل التطورات التي طرأت على الساحة السورية وإمكانية العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم".

وأكدت أن "خطة العام المقبل لن تكون بنفس ضخامة الأعوام الماضية، مع التركيز أكثر على التمويل الموجه لحاجات الحكومة التمويلية في توفير الخدمات العامة للاجئين والمجتمعات المستضيفة (الأردنيين) معا".

وأضافت أن "الأولويات الحكومية في الخطة المقبلة سيتم الاتفاق عليها بالتشارك مع المؤسسات الدولية والمانحين".

يأتي هذا في الوقت الذي لم يتجاوز فيه تمويل خطة الاستجابة للعام الحالي سوى 5ر14% من أصل 51ر2 مليار دولار هي حاجة الأردن لتمويل الخطة.

وأكدت قعوار، ضرورة وقوف العالم الى جانب الأردن، خصوصا أن أعداد اللاجئين لم تنخفض وأن تأثير الأزمة السورية على الأردن مستمر وسيستمر لسنوات مقبلة.

وكانت الحكومة والمجتمع الدولي قد أطلقا خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020) بحجم إجمالي بلغ حوالي 3ر7 مليارات دولار للسنوات الثلاث ، وبمتوسط حوالي 4ر2 مليار دولار سنويا.