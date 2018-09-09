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الرئاسة الأبخازية: مقتل رئيس الوزراء في حادث سير بعد عودته من سوريا

12:19 ص الأحد 09 سبتمبر 2018
الرئاسة الأبخازية: مقتل رئيس الوزراء في حادث سير بعد عودته من سوريا

رئيس وزراء جمهورية أبخازيا غينادي غاغوليا

القاهرة - مصراوي:

قُتل رئيس وزراء جمهورية أبخازيا، غينادي غاغوليا، في وقت متأخر من السبت، في حادث سير وقع في أبخازيا، وفق ما أفادت إدارة رئاسة الجمهورية، بعد منتصف ليل اليوم الأحد.

وأشارت الوزارة، بحسب "روسيا اليوم"، إلى أن الحادث وقع في منطقة غوداووتا، وأن موكب رئيس الوزراء كان في طريق عودته من سوريا بعد قيامه بزيارة دولة إلى هناك.

كان غينادي غاغوليا، من مواليد عام 1948، وشغل منصب رئيس وزراء الجمهورية في الفترتين 1995-1997 و2002-2003، أما في الفترة 2003-2004 فكان يتولى رئاسة ديوان الرئيس الأبخازي. ومنذ العام 2004 وحتى تعيينه رئيسا للحكومة شغل منصب رئيس الغرفة التجارية الصناعية الأبخازية.

الرئاسة الأبخازية أبخازيا مقتل رئيس وزراء سوريا غينادي غاغوليا

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