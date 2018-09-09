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أبرز التصريحات في 24 ساعة: أخشى المساءلة

12:02 ص الأحد 09 سبتمبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: أخشى المساءلة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب – محمد عطايا:

في تجمع حاشد بولاية مونتانا، مساء الخميس، حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنصاره على التصويت للحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، حتى لا يتعرض للمساءلة، فيما أكد الفريق أول جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأمريكية أن فعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2018" التي انطلقت السبت تعكس أهمية وعمق التعاون العسكري بين مصر وأمريكا، بينما قال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة بثها التلفزيون الرسمي إن الولايات المتحدة تبعث رسائل لإيران باستمرار لبدء مفاوضات، حسبما أوردت وكالة رويترز.

دونالد ترامب جوزيف فوتيل حسن روحاني الولايات المتحدة إيران

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