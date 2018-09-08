الخارجية السودانية: قمة "الإيجاد" ستضع جداول زمنية لتنفيذ اتفاق السلام بجنوب السودان

الخرطوم (أ ش أ)

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، محمد عبدالله إدريس، إن قمة دول الإيجاد المقرر انعقادها في أديس أبابا، في سبتمبر الجاري، ستعمل على وضع الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق السلام بدولة جنوب السودان، وستمهد لتوقيع الفرقاء الجنوبيين النهائي على الاتفاق.

وأكد إدريس، في تصريح صحفي، متابعة الخارجية السودانية لمراحل تنفيذ اتفاق سلام الجنوب خطوة بخطوة وبنية صادقة، منوها بأن تنفيذ ما تم التوصل إليه في الاتفاق يعد أهم مرحلة وتحدياً كبيراً وحقيقياً بالنسبة للجميع.

وأشار إدريس إلى تأكيدات الرئيس السوداني عمر البشير لشعب جنوب السودان، بالوقوف إلى جانبهم من أجل دعم وتنفيذ الاتفاق وتطبيقه على أرض الواقع.