كوريا الشمالية تحتفل بذكرى تأسيسها عبر عرض إنجازاتها وليس الصواريخ

(أ ف ب):

بدأت كوريا الشمالية السبت، الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيسها، بعروض تتضمن إنجازاتها بدون عرض صواريخ او التركيز على الشق العسكري، فيما تسعى البلاد الى توجيه رسائل مختلفة هذه السنة مع أجواء التهدئة التي تسود شبه الجزيرة الكورية.

وأعلنت جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية، الاسم الرسمي لكوريا الشمالية ذات النظام الشيوعي، في 9 سبتمبر 1948، بعد ثلاث سنوات من تقاسم واشنطن وموسكو شبه الجزيرة الكورية بينهما أواخر الحرب العالمية الثانية.

وتشكل هذه الذكرى مناسبة مهمة جدا في كوريا الشمالية التي تحييها عبر سلسلة عروض يتوقع ان تشمل عرضا عسكريا وعودة "الألعاب الجماعية"- وهي عروض بهلوانية تجري على نطاق واسع جدا- بعد خمس سنوات من التوقف.

وبدأت الاحتفالات مساء السبت بحفل أمام جمهور حضر بدعوات وضم آلاف الاشخاص في ستاد بيونغ يانغ المغلق.

وشاركت في العروض ثلاث من أبرز الفرق الموسيقية في البلاد خلف بيانو كبير أحمر في وسط المسرح. وفي مثل هذه العروض عادة في كوريا الشمالية تؤدي الفرق عروضها أمام شاشة عملاقة تعرض إنجازات ونجاحات البلاد.

وفي السنوات الماضية غالبا ما كان ذلك يشمل تجارب الصواريخ البالستية والتجارب النووية التي أدت الى فرض سلسلة عقوبات دولية على البلاد.

لكن في تحول دراماتيكي شهدته شبه الجزيرة إثر الالعاب الاولمبية الشتوية في الجنوب في فبراير الماضي، بدأ الشمال محادثات دبلوماسية على عدة جبهات رغم أن الولايات المتحدة لا تزال تصر على أنه يجب أن يتخلى عن أسلحته النووية.

وبعد القمة التاريخية التي عقدت في يونيو الماضي في سنغافورة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، وقمتها الثالثة مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي اين المرتقبة في وقت لاحق هذا الشهر في بيونغ يانغ، تبدي كوريا الشمالية حرصا على توجيه رسائل مختلفة عن السابق.

- أبرز المحطات-

وبدلا من الصواريخ، عرضت على الشاشة العملاقة خلال الاحتفالات السبت أبرز محطات كوريا الشمالية من موقعها الروحي جبل بايكتو الذي يعتبر منذ العصور القديمة مقدسا في كوريا الشمالية، وصولا الى ناطحات السحاب في بيونغ يانغ والتطور الاقتصادي مع لقطات من مصانع حديد ومشاغل وحقول مليئة بالقمح.

وفي مقاطع قليلة فقط ظهر الجيش وهو يستعرض معدات تقليدية.

وفي أحد المقاطع وفيما كانت تسير الدبابات حلقت طائرات حربية فوقها وسارت فرق مشاة مع تمرير رسالة في أعلى الشاشة كتب عليها "القوة العسكرية تضمن السلام". وبعد دقائق تم استبدال ذلك بصور تفاح أحمر.

وفي ابريل الماضي أعلن الزعيم الكوري الشمالي نجاح بلاده في البرنامج النووي قائلا ان الاولوية الاستراتيجية الجديدة للبلاد ستكون "البناء الاشتراكي الاقتصادي".

وفي كل مرة كانت تظهر فيها صور جد كيم، مؤسس كوريا الشمالية كيم ايل سونغ، او الذين خلفوه في السلطة كان الحاضرون يصفقون مطولا.

ومن الاغاني التي تمت تأديتها "الاشتراكية، أنا احبك" وأغنية جديدة تبث للمرة الاولى مهداة الى الزعيم الكوري الشمالي وكلماتها كالتالي، "القائد الاعلى يزور كل عائلة حتى في منتصف الليل او فجرا، إنه يسمع كل شيء يقوله الناس العاديون".

وقد أرسلت بيونغ يانغ دعوات دبلوماسية لحضور الاحتفال، لكن رغم الحديث عن إمكانية حضور الرئيس الصيني شي جينبينغ الاحتفال، تم التأكيد أن وفد بكين الحليف الرئيسي لكوريا الشمالية وحاميها الدبلوماسي سيقوده لي زهانشو أحد الأعضاء السبعة في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

كما ذكرت الوكالة الرسمية الكورية أن رئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز سيحضر الاحتفالات، في حين شاهد مراسلو فرانس برس الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو في فندق سياحي في بيونغ يانغ الجمعة.