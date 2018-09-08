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وكالة: زعيم كوريا الشمالية أكد استعداده لزيارة روسيا

04:37 م السبت 08 سبتمبر 2018
وكالة: زعيم كوريا الشمالية أكد استعداده لزيارة روسيا

زعيم كوريا الشمالية

القاهرة (مصراوي)

نسبت وكالة الإعلام الروسية إلى فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي قولها إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أكد استعداده لزيارة روسيا وذلك بعد اجتماعه معها في بيونجيانج يوم السبت، بحسب وكالة رويترز.

وقالت ماتفيينكو إن كيم "يريد السلام".

وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن ماتفيينكو أن كوريا الشمالية تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تنفيذ تدريجي للتعهدات المبرمة خلال قمة كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة في يونيو حزيران.

زعيم كوريا الشمالية كوريا الشمالية روسيا
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