مقتل 21 موظفا في حادث مروري بإندونيسيا

جاكرتا (دب ا)

لقي 21 على الأقل حتفهم اليوم السبت عندما هوت حافلة من ارتفاع 25 مترا في اقليم جاوة الغربي بإندونيسيا.

وقال ترونويوندهو ويسنو انديكو المتحدث باسم شرطة الاقليم اليوم ان الحافلة كانت تنقل مجموعة من الموظفين بإحدى الشركات بمدينة بوجور ، عندما وقع الحادث في منطقة سوكابومى.

واوضح المتحدث أن سبب الحادث لايزال غير معروف.