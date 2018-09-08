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مقتل 21 موظفا في حادث مروري بإندونيسيا

03:19 م السبت 08 سبتمبر 2018
مقتل 21 موظفا في حادث مروري بإندونيسيا

ارشيفية

جاكرتا (دب ا)

لقي 21 على الأقل حتفهم اليوم السبت عندما هوت حافلة من ارتفاع 25 مترا في اقليم جاوة الغربي بإندونيسيا.

وقال ترونويوندهو ويسنو انديكو المتحدث باسم شرطة الاقليم اليوم ان الحافلة كانت تنقل مجموعة من الموظفين بإحدى الشركات بمدينة بوجور ، عندما وقع الحادث في منطقة سوكابومى.

واوضح المتحدث أن سبب الحادث لايزال غير معروف.

حادث مروري إندونيسيا

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