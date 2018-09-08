العراق يفرض حظر التجول في عموم البصرة

البصرة، العراق (د ب أ)

أعلنت قيادة عمليات البصرة اليوم السبت عن فرض حظر التجوال في عموم محافظة البصرة من الساعة الرابعة عصرا وحتى اشعار اخر.

ويأتي ذلك بعد ساعات من رفع إجراءات حظر التجوال في ارجاء المحافظة.

وقالت مصادر أمنية إن قوات من الجيش والشرطة والاجهزة الامنية والاستخبارية تم نشرها في الشوارع الرئيسية، وبالقرب من الابنية الحكومية لبسط الأمن والاستقرار .