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العراق يفرض حظر التجول في عموم البصرة

03:17 م السبت 08 سبتمبر 2018
العراق يفرض حظر التجول في عموم البصرة

ارشيفية

البصرة، العراق (د ب أ)

أعلنت قيادة عمليات البصرة اليوم السبت عن فرض حظر التجوال في عموم محافظة البصرة من الساعة الرابعة عصرا وحتى اشعار اخر.

ويأتي ذلك بعد ساعات من رفع إجراءات حظر التجوال في ارجاء المحافظة.

وقالت مصادر أمنية إن قوات من الجيش والشرطة والاجهزة الامنية والاستخبارية تم نشرها في الشوارع الرئيسية، وبالقرب من الابنية الحكومية لبسط الأمن والاستقرار .

البصرة العراق حظر التجول

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