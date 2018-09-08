رئيس جامعة الأزهر: دورات تدريبية لتطوير التعليم الجامعي وقبل الجامعي

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على ضرورة تحقيق التكامل المثمر بين مختلف قطاعات الأزهر "جامع وجامعة" بما يسهم في تطوير مستوى الأداء دعويا وتعليميا واجتماعيا وإنسانيا انطلاقا من خصوصية رسالته المتفردة التي يضطلع بها منذ ما يربو على الألف عام في حفظ عقيدة وهوية الأمة وترسيخ الفهم الحقيقي للإسلام بمنهجه المعتدل ونشر قيم السلام والتسامح والمواطنة والتعايش المشترك خاصة في ظل الحرب الشرسة ضد الإرهاب التي تخوضها مصر نيابة عن العالم كله.

وأشار المحرصاوي - خلال افتتاح البرنامج التدريبي للمعلمين الذي تحتضنه كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة - إلى أن هناك لجانا علمية دائمة لتطوير التعليم الجامعي وقبل الجامعي، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر بنفسه لضمان تحقيق الجودة الشاملة.

وقال: "إن هناك شراكة علمية مستدامة بين جامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية تستهدف تطوير التعليم قبل الجامعي"، مشيرا إلى انطلاق البرنامج التدريبي التخصصي الثاني بكلية اللغة العربية بالقاهرة للارتقاء بمستوى معلمى اللغة العربية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والذي يستمر لمدة أسبوعين ويحاضر فيه أساتذة كلية اللغة العربية.

وأوضح أن المحتوى العلمي للبرنامج التدريبي يركز على المناهج الدراسية المقررة على الطلاب خلال المرحلتين الإعدادية والثانوية ، ويتم عقد امتحان في نهاية البرنامج للتأكد من تحقيق الهدف المنشود من الدورات التأهيلية التخصصية.

وقال: إن البرامج التدريبية التخصصية في اللغة العربية تنعقد في بعض الكليات بالأقاليم بالتزامن مع انطلاقها بالقاهرة؛ وذلك ترسيخا لمبدأ اللامركزية بما يسهم في التيسير على المعلمين بالمعاهد الأزهرية الإعدادية والثانوية بالمناطق التعليمية خارج محافظات القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي التخصصي الخامس الذي تحتضنه كلية أصول الدين بالقاهرة بالتنسيق مع المسئولين المختصين بقطاع المعاهد الأزهرية؛ بهدف الارتقاء بأداء معلمي المواد الشرعية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بما يضمن قدرتهم على تسهيل استيعاب الطلاب للمناهج الدراسية المقررة.

كما أوضح رئيس جامعة الأزهر أن كلية التربية بجامعة الأزهر تتولى تنمية المهارات التربوية لدى المعلمين بمرحلة التعليم قبل الجامعي.

وكان المحرصاوي قد حرص على إجراء حوار مفتوح مع المعلمين في أول محاضرة بالبرنامج التدريبي بكلية اللغة العربية بالقاهرة اليوم حول المحتوى الدراسي في مادة النحو المقرر بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وتحدث في البرنامج التدريبي الخامس بكلية أصول الدين، عن أهمية الدورات العلمية في تنمية مهارات المعلمين.​