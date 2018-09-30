مايا رعيدة ملكة جمال لبنان 2018.. وتهنئة من وزير الخارجية "باسيل" (صور)

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القاهرة - مصراوي

حصلت اللبنانية مايا رعيدة على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2018، بعد منافسة مع 30 فتاة أخرى، وحصدت جوائز قيمتها تفوق 500 ألف دولار، وذلك وفقًا لمواقع محلية لبنانية.

وجاءت ميرا الطفيلي في مركز الوصيفة الأولى، والوصيفة الثانية هي يارا بو منصف، أما الوصيفة الثالثة فكانت فانيسا يزبك والوصيفة الرابعة هي تتيانا صاروفين.

وحضر الاحتفال ممثلون عن رئيسي الجمهورية والحكومة، وعن رئيس "القوات" سمير جعجع، في قاعة "الفوروم دو بيروت" الشهيرة.

وكتب وزير الخارجية جبران باسيل تغريدة هنأ فيها مايا، وقال: "مبروك مايا رعيدي ملكة جمال لبنان ٢٠١٨... نفتخر بك وكلنا ثقة انك خير من يحمل رسالة الخير والجمال من تنورين والبترون ولبنان الى العالم كله".

وقد سلمت ملكة جمال العام الماضي بيرلا حلو، خليفتها، التاج الذي صمم هذا العام على شكل شجرة أرز التي يشتهر بها لبنان.