ماذا فعل "بن سلمان" في الكويت خلال زيارة استغرقت ساعتين؟

القاهرة - مصراوي

غادر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الكويت بعد زيارة قصيرة جدا استغرقت حوالي ساعتين، والتقى خلالها بأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وتابعت الوكالة أن المحادثات تطرقت إلى "المصالح المشتركة والسعي نحو تضافر الجهود لدعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات وطيدة".

وحضر المقابلة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.

كانت زيارة ولي العهد السعودي قصيرة جدًا إلى الكويت، فأعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس) في التاسعة والنصف (21:30) بالتوقيت المحلي لديها خبر وصول الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت في أول زيارة خليجية له وهو في منصب ولي العهد.

وأتبعت الخبر الأول بثانٍ في تمام الساعة "22:51"، يشير إلى استقبال أمير الكويت لولي العهد في قصر بيان.

وذكرت أنه خلال اللقاء تبادل الجانبان الأحاديث الأخوية "التي عكست عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة بما يخدم مصالحهما المشتركة والسعي نحو تظافر الجهود لدعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات وطيدة".

كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأقام أمير دولة الكويت مأدبة عشاء تكريما لولي العهد السعودي.

خبر مغادرة الأمير محمد بن سلمان جاء على الوكالة السعودية الرسمية في الساعة (23:31)، أي بعد حوالي ساعتين فقط من نشر خبر الوصول.

وفيه جاء أن ولي العهد بعث لأمير الكويت ببرقية شكر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وجاء برسالة محمد بن سلمان التي نشرته (واس): "لقد أتاحت لي هذه الزيارة فرصة اللقاء بسموكم ، وسمو ولي العهد، ومسؤولي دولة الكويت الشقيقة، وبحث ما من شأنه تعزيز روابط الأخوة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يحقق مصالحهما في المجالات كافة".