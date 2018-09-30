ولي العهد السعودي يغادر الكويت بعد زيارة رسمية لعدة ساعات

الكويت - (أ ش أ)

غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والوفد الرسمي المرافق له، الكويت مساء اليوم الأحد، وذلك بعد زيارة رسمية لعدة ساعات.

وودع ولي العهد السعودي على أرض مطار الكويت الدولي، ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وكبار المسؤولين بالكويت.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وصل والوفد المرافق له إلى الكويت مساء اليوم في زيارة رسمية؛ والتقى خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعقدا جلسة مباحثات رسمية، بحثا خلالها العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الوضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك قبل أن يقيم أمير الكويت مأدبة عشاء بقصر بيان على شرف ولى العهد السعودي.

يذكر أن الوفد الرسمي المرافق لولي العهد السعودي ضم كل من الأمير تركي بن فهد بن عبد العزيز آل سعود المستشار بالديوان الملكي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية، والأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الجوف، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة، والأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة نجران، والدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، والدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاستثمار، وعادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية، والمهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام.