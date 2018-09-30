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مصدر عراقي: نسبة المشاركة في انتخابات برلمان كردستان بلغت 57.96%

10:55 م الأحد 30 سبتمبر 2018
مصدر عراقي: نسبة المشاركة في انتخابات برلمان كردستان بلغت 57.96%

إقليم كردستان

بغداد - (أ ش أ)

كشف مصدر في مفوضية الانتخابات العراقية بإقليم كردستان أن نسبة المشاركة في انتخابات برلمان الإقليم بلغت 57.96%".

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لقناة " السومرية نيوز" اليوم الأحد، أن هذه النسبة شملت جميع المناطق المشمولة بالانتخابات بصورة عامة.

وكانت عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق قد انطلقت في وقت سابق اليوم ، ويحق لنحو 3 ملايين مواطن في إقليم الإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع، ويتنافس 29 كيانا وقائمة في هذه الانتخابات على 111 مقعدا في برلمان الإقليم.

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