مصدر عراقي: نسبة المشاركة في انتخابات برلمان كردستان بلغت 57.96%

بغداد - (أ ش أ)

كشف مصدر في مفوضية الانتخابات العراقية بإقليم كردستان أن نسبة المشاركة في انتخابات برلمان الإقليم بلغت 57.96%".

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لقناة " السومرية نيوز" اليوم الأحد، أن هذه النسبة شملت جميع المناطق المشمولة بالانتخابات بصورة عامة.

وكانت عملية انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق قد انطلقت في وقت سابق اليوم ، ويحق لنحو 3 ملايين مواطن في إقليم الإدلاء بأصواتهم في عملية الاقتراع، ويتنافس 29 كيانا وقائمة في هذه الانتخابات على 111 مقعدا في برلمان الإقليم.