ديوان الخدمة المدنية الكويتي: ماضون في تطبيق سياسة الاحلال

الكويت - (أ ش أ)

أكد ديوان الخدمة المدنية الكويتي مضيه في تطبيق سياسة الإحلال التي وضعها على مدى خمس سنوات وفقا لقرار سياسة الإحلال المعدة.

وقال وكيل الديوان بدر الحمد - في مقطع مصور (فيديو) على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) الخاص بالديوان - إن عدد الكويتيين العاملين لديه يبلغ 888 موظفا مقابل 82 من غير الكويتيين بإجمالي 970 موظفا ، مشيرا إلى أنه تم انهاء خدمات 20 موظفا العام الماضي.

وأضاف أن عدد الموظفين العاملين في الوظائف القانونية بالديوان يبلغ 235 كويتيا، مقابل 37 من غير الكويتيين، موضحا أن 131 موظفا كويتيا يعملون في الوظائف المالية مقابل 15 موظفا غير كويتي ، في حين يعمل 31 كويتيا في الوظائف الهندسية مقابل عشرة من غير الكويتيين ، بما فيها وظيفة فنيين صحيين.

وفيما يخص وظائف الدعم الاداري ، أوضح الحمد أن هناك 278 كويتيا مقابل 11 من غير الكويتيين ، جميعهم بوظيفة طباع ، لافتا إلى أن هناك 112 كويتيا يعملون في وظائف نظم المعلومات، مقابل تسعة من غير الكويتيين، جميعهم استشاريون.

وأشار الى أن هؤلاء سيتم تطبيق سياسة الاحلال عليهم أيضا لتكون نسبة التكويت 100% بعد أربع سنوات من الآن ، يتم خلالها بناء صفوف من الكويتيين والاستفادة من خبرات الوافدين حتى تتم عملية الاحلال بالكامل.