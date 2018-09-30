أمير الكويت وولي عهد السعودية يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الكويت - (د ب أ)

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان مساء اليوم الأحد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه "تم خلال اللقاء بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".

وتابعت "كما تطرقت المباحثات إلى المصالح المشتركة والسعي نحو تضافر الجهود لدعم العمل الخليجي المشترك في إطار ما يجمع دول مجلس التعاون الخليجي من علاقات وطيدة".

حضر المقابلة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.