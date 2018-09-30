مصرع شخص في إنفجار سيارة بولاية بنسلفانيا الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ)

لقى شخص مصرعه إثر إنفجار سيارة بمدينة "آلان تاون" ثالث أكبر مدن ولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الاخبارية الأمريكية مساء اليوم أن الإنفجار أدى الى إندلاع النيران بشكل كثيف وإنشطار السيارة الى نصفين.

وأضافت الشبكة الامريكية أن مكتب التحقيقات الفيدرالى بدأ التحقيق للوقوف على أسباب الإنفجار وتحديد طبيعته سواء كان ارهابيا أو حادثا عاديا.