منطقة غنية بالنفط.. بريطانيا تعزز تواجدها العسكري في القطب الشمالي
لندن - (أ ش أ)
أعلن وزير الدفاع البريطاني جافن وليامسون أن بلاده تخطط لتعزيز وجودها العسكري في القطب الشمالي العام المقبل.
وقال وليامسون ، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد ، إن الحكومة تعد استراتيجية دفاعية للقطب الشمالي تتضمن نشر 800 جندي من قوات الكوماندوز بالجيش والبحرية في النرويج عام 2019 ، وإنشاء قاعدة عسكرية جديدة هناك.
وأضاف أن نشاط الغواصات الروسية بات قريبا للغاية من المستوى الذي كان عليه إبان الحرب الباردة ، وينبغي أن نبدأ في الرد على ذلك.
وتسارع موسكو لتجديد وإعادة فتح سلسلة من القواعد العسكرية المهجورة منذ العهد السوفيتي في المنطقة وبناء قواعد جديدة ، بينما تحاول دفع مطالبات بالسيادة على نحو نصف مليون ميل مربع في المنطقة يعتقد أنها تضم احتياطات ضخمة للنفط والغاز.
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