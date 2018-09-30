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منطقة غنية بالنفط.. بريطانيا تعزز تواجدها العسكري في القطب الشمالي

08:54 م الأحد 30 سبتمبر 2018
منطقة غنية بالنفط.. بريطانيا تعزز تواجدها العسكري في القطب الشمالي

وزير الدفاع البريطاني جافن وليامسون

لندن - (أ ش أ)

أعلن وزير الدفاع البريطاني جافن وليامسون أن بلاده تخطط لتعزيز وجودها العسكري في القطب الشمالي العام المقبل.

وقال وليامسون ، في تصريحات أوردتها قناة "سكاي نيوز" اليوم الأحد ، إن الحكومة تعد استراتيجية دفاعية للقطب الشمالي تتضمن نشر 800 جندي من قوات الكوماندوز بالجيش والبحرية في النرويج عام 2019 ، وإنشاء قاعدة عسكرية جديدة هناك.

وأضاف أن نشاط الغواصات الروسية بات قريبا للغاية من المستوى الذي كان عليه إبان الحرب الباردة ، وينبغي أن نبدأ في الرد على ذلك.

وتسارع موسكو لتجديد وإعادة فتح سلسلة من القواعد العسكرية المهجورة منذ العهد السوفيتي في المنطقة وبناء قواعد جديدة ، بينما تحاول دفع مطالبات بالسيادة على نحو نصف مليون ميل مربع في المنطقة يعتقد أنها تضم احتياطات ضخمة للنفط والغاز.

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