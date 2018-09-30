السعودية تنشر تفاصيل إحباط هجوم حوثي بزوارق مفخخة على جازان

القاهرة - مصراوي

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، تفاصيل الهجوم الذي شنه الحوثيون ضد ميناء جازان بالمملكة العربية السعودية.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال المالكي إن منظومة القوات البحرية الملكية السعودية رصدت محاولة من "المليشيا الحوثية التابعة لإيران" لاستهداف ميناء جازان.

واعترضت القوات البحرية السعودية ودمرت زورقين مفخخين، قال البيان إن جماعة الحوثي المدعومة من إيران تقف وراء إرسالهما.

وأضاف المالكي أنه في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة والساعة الخامسة وخمس دقائق، بالتوقيت المحلي فجر اليوم الأحد، رصدت منظومة القوات البحرية الملكية السعودية تحرك زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد باتجاه ميناء جازان وتم اعتراضهما وتدميرهما بحسب قواعد الاشتباك مما تسبب في أضرار مادية طفيفة.

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف "ستضرب بيدٍ من حديد كل من يتورط بأعمال إرهابية تهدد سلامة أمن المواطنين والمقيمين ومقدرات المملكة الاقتصادية والحيوية، وأن هذه الأعمال العدائية لا يمكن أن تمر دون محاسبة مرتكبيها والمتورطين بالتخطيط والتنفيذ لها."

وكان الحوثيون قد أعلنوا استهداف مطار دبي بالإمارات اليوم باستخدام طائرة مسيرة، وهو ما نفته هيئة الطيران المدني الإماراتي.

وأكدت السلطات الإماراتية أن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي في مطار دبي الدولي.

وقالت الهيئة في بيان إن "حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي، ولا صحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية، بخصوص مطار دبي الدولي".

وكانت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين أفادت بأن سلاح الجو المسير شن فجر اليوم هجوماً جويا بسلسلة غارات على مطار دبي الدولي.