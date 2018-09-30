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إحباط هجوم حوثي باستخدام زورقين مفخخين على ميناء جازان في السعودية

08:17 م الأحد 30 سبتمبر 2018
إحباط هجوم حوثي باستخدام زورقين مفخخين على ميناء جازان في السعودية

ارشيفية

كتب – محمد عطايا:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير زورقين مفخخين، في محاولة "إرهابية" لاستهداف ميناء جازان من قبل مليشيات الحوثي الموالية لإيران، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكانت التحالف العربي قتل قائد ميدانى فى ميليشيات الحوثى فى غارة شنتها المقاتلات الجمعة الماضية، فى الساحل الغربى لليمن.

واستهدفت طائرات التحالف على محمد محمد بدير، الملقب بأبوعدي، وكان برفقة 10 من المسلحين المرافقين، مما أدى إلى مقتلهم جميعا.

اليمن التحالف العربي زوارق الحوثيين ميناء جازان الارهاب

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السعودية تنشر تفاصيل إحباط هجوم حوثي بزوارق مفخخة على جازان
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