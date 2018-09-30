مستشارة دونالد ترامب: أنا ضحية اعتداء جنسي

القاهرة - وكالات

قالت كيليان كونواي مستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنها وقعت ضحية لاعتداء جنسي في السابق، وذلك وسط أزمة كبيرة يعيشها مرشح الرئيس للمحكمة العليا بريت كافانو بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسي.

وألمحت كونواي صاحبة (51 عاما) في حوار على شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى تعرضها لتحرش جنسي في الماضي من أحد أعضاء الكونجرس.

وقالت في حوارها أيضًا: "أنا ضحية الاعتداء الجنسي".

جاء التصريح في مجمل دفاعها خلال الحوار عن مرشح الرئيس الأمريكي للمحكمة العليا، وسط المزاعم بارتكابه جرائم اعتداء جنسي قبل سنوات طويلة.

وبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالية التحقيق في اتهامات بالاعتداء الجنسي من 3 نساء ضد كافانو، ما جعل الكونجرس يوقف قرار تعيينه حتى انتهاء التحقيقات.

وصرحت كونواي: "أشعر بتعاطف بالغ، بكل صراحة، تجاه ضحايا الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي والاغتصاب".

وتابعت بانفعال واضح "أنا ضحية اعتداء جنسي. لا أتوقع أن يكون القاضي كافانو... أو أي شخص مسؤولا عن ذلك. يجب أن تكون مسؤولا عن سلوكك الخاص"، ولم توضح تفاصيل أخرى.