صحيفة روسية: لن يُسمح للسوريين باستخدام "إس 300" بمفردهم

موسكو - (أ ش أ)

نشرت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية اليوم الأحد مقالا حول تفاصيل استخدام "إس 300 " في سوريا، بعد قرار تزويد دمشق بها.

وذكر المقال أن التدابير التي أعلنتها روسيا لتعزيز الدفاع الجوي السوري بمنظومة "إس 300" بعد مأساة الطائرة الروسية "إيل ــ 20" بسبب المقاتلات الإسرائيلية، تأتي لتعبر عن جدية الخطوات الجوابية الروسية.

ونقلت الصحيفة الروسية رأي خبير عسكري كبير روسي لم تفصح عن اسمه بشأن تفاصيل استخدام وتشغيل صواريخ "إس ــ 300" في سوريا.

وقال الخبير العسكري الروسي إن المجمع الواحد من هذه المنظومة يتضمن حتى ست كتائب صاروخية مضادة للطائرات، وفي كل منها 12 قاذفة ذاتية وفي كل قاذفة أربعة صواريخ.

وأضاف أن هذا يعني أن هناك لصد غارة العدو أكثر من مائة صاروخ مضاد للطائرات جاهزة للانطلاق، بالإضافة إلى ذلك، بحسب الخبير ، لم يقل أحد إنه سيتم تسليم مجمّع واحد فقط إلى سوريا ولم يتم الحديث عن العدد الدقيق لها.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء نظام تحكم موحد لقوات الدفاع الجوي ووسائطها في جميع أنحاء سوريا، وهو يشمل الرادارات الروسية والوسائط النارية.

وتابع الخبير بالقول إن مثل هذا النظام يعمل في رابطة الدول المستقلة، وعن طريقه سيتم إدخال كل شيء في مركز قيادة مركزي موحد وسيحدد السوريون الأهداف باستخدام منظومتهم وروسيا بمساعدة منظومتها.

وذكر الخبير الروسي أن الجيش الروسي في سوريا سيحدد تحديدًا دقيقا طبيعة الهدف، ويؤكد للسوريين ما إذا كان صديقا أم عدوا، وبناء على رأي الخبير العسكري الروسي تؤكد الصحيفة الروسية أنه لن يُسمح للسوريين باستخدام منظومات صواريخ "إس 300 " بمفردهم.