الأردن: المقترح الأمريكي لتأسيس تحالف شرق أوسطي "مجرد تصور"

كتب – مصراوي:

كشفت وزارة الخارجية الأدرنية، على لسان الوزير أيمن الصفدي، عن أهداف المقترح الأمريكي لتأسيس تحالف استراتيجي شرق أوسطي، مشيرًا إلى أنه لا يزال مجرد تصور، بغرض التعاطي مع أزمات المنطقة.

الصفدي في تصريحات صحيفة، أكد أن بلاده ترحب بمساعدات ألمانيا وتعهدها بتقديم دعم للاجئين السوريين في الأدن ولبنان.

وأكد الصفدي، أن الأردن تحمل عبئ 1.3 مليون سوري، وهو ما شكل أزمة على اقتصاد بلاده، مشيرًا إلى أن نسب البطالة في عمان وصلت 18.4%.

وأعلن وزير الخارجية الأردني: "لقد أجرينا مناقشات مع روسيا. وبنى الملك عبد الله الثاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين علاقات قوية قائمة على الانفتاح والثقة. وهذا يسمح لنا بمعالجة جميع القضايا بطريقة فعالة ومفتوحة وذات مصداقية".

يذكر أن ألمانيا أعلنت، الخميس الماضي، تخصيص 116 مليون يورو لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان.