وزير خارجية البحرين: لقائي بـ"المعلم" يأتي مع "تحرك عربي" في أزمة سوريا

القاهرة - مصراوي

قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، اليوم الأحد، إن لقاءه بوزير الخارجية السوري وليد المعلم ليس الأول منذ بدء الأزمة السورية.

وجاءت تصريحات الوزير البحريني بعدما وثّقت الكاميرات لقاءه بالمسئول السوري البارز، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس السبت.

وأضاف "بن أحمد" خلال لقاء مع قناة العربية السعودية: "لقائي بوزير الخارجية السوري ليس أول لقاء منذ بدء الأزمة السورية، ولكن هذا اللقاء تم في هذه الفترة التي يشهد فيها العالم تحولات إيجابية تجاه أن يكون هناك دور عربي فاعل في المسألة السورية".

كما أكد على أم اللقاء "لم يرتب له وجاء مع تحرك عربي لاستعادة الدور العربي في الأزمة السورية".

ورصدت الكاميرات اللقاء الذي ظهر فيه المعلم و"بن أحمد" يتبادلان الحديث والابتسامة على وجهيهما، على الرغم من الخلاف الكبير في الأراء منذ اندلاع الأزمة السورية، واصطفاف البحرين بجانب دول السعودية والإمارات ضد الحكومة السورية برئاسة بشار الأسد.

ومنذ بدء الأزمة السورية في 2011 تم تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وسحب عدد من الدول العربية سفرائها من سوريا.

لكن خلال الأشهر الماضي ظهرت مبادرات جديدة من عدة دول عربية أبرزها العراق والجزائر تطالب بإلغاء قرار تجميد سوريا في الجامعة العربية.

وباتت الحكومة السورية تسيطر على أغلب المناطق في البلاد بعد استعادتها من عناصر المعارضة المسلحة والتنظيمات الإرهابية مثل داعش والنصرة.