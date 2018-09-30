أكثر الكلمات إنتشاراً

مرتضى منصور تركي آل الشيخ مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

ولي العهد السعودي يصل الكويت في زيارة رسمية

06:23 م الأحد 30 سبتمبر 2018
ولي العهد السعودي يصل الكويت في زيارة رسمية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

الكويت - (د ب أ)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت اليوم الأحد في زيارة رسمية .

ويجري الأمير محمد بن سلمان اليوم مع امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مباحثات حول العديد من الملفات الهامة منها الازمة الخليجية والملفان اليمني والسوري .

كما يلتقى بولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع.

يذكر أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الكويت هي الثانية منذ توليه مناصب رسمية في المملكة .

الكويت محمد بن سلمان السعودية صباح الاحمد الجابر الصباح

الخبر التالى:

وزير خارجية البحرين: لقائي بـ"المعلم" يأتي مع "تحرك عربي" في أزمة سوريا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان