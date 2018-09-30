ولي العهد السعودي يصل الكويت في زيارة رسمية

الكويت - (د ب أ)

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت اليوم الأحد في زيارة رسمية .

ويجري الأمير محمد بن سلمان اليوم مع امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح مباحثات حول العديد من الملفات الهامة منها الازمة الخليجية والملفان اليمني والسوري .

كما يلتقى بولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح ورئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع.

يذكر أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الكويت هي الثانية منذ توليه مناصب رسمية في المملكة .