الاتحاد الكردستاني يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية الكردية بالعراق

كتب – مصراوي:

أكد المتحدث باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، سعدي بيرة، ثبوت حالات كبيرة من التزوير في الانتخابات البرلمانية الكردية، خاصة في أربيل ودهوك وقضاء سوران.

ولتلك الأسباب، أعلن بيرة في تصريحات صحفية اليوم الأحد، رفض حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، نتائج الانتخابات البرلمانية الكردية.

وتعتبر انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، والتي فتحت أبوابها صباح اليوم الأحد أمام الناخبين، أول انتخابات برلمانية يشهدها الإقليم، منذ إجراء الاستفتاء على استقلاله عن العراق في سبتمبر العام الماضي.