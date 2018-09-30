السودان يوقّع اتفاقية لاستكشاف النفط بالبحر الأحمر

الخرطوم - (أ ش أ)

وقعت وزارة النفط والغاز والمعادن السودانية، اليوم الأحد، اتفاقية مع شركة بتروناس الماليزية الحكومية للنفط والغاز، للدراسة والتقييم للدخول في مربعات (13 – 15) بمنطقة البحر الأحمر للاستكشاف والإنتاج النفطي.

وأكد وزير النفط والغاز السوداني، أزهري عبدالقادر، خلال حفل التوقيع، استعداد بلاده لتقديم العون الكافي للشركة الماليزية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها و تعم الفائدة على الجميع.

ورحب الوزير، برغبة شركة بتروناس الماليزية في زيادة استثمارتها النفطية بالسودان ودخول منطقة البحر الأحمر للاستكشاف والإنتاج النفطي.

وبحسب بيان لوزارة النفط السودانية، فإن رئيس شركة بتروناس الماليزية للنفط والغاز “وان ذوالكفلي” ، يزور السودان لمدة يومين، على رأس وفد عالي المستوى لبحث آفاق التعاون بين الجانبين واستمرار الشركة الماليزية في أعمالها بالسودان والدخول في مربعات جديدة .

وتعمل شركة بتروناس الماليزية كشريك أساسي في قطاع النفط بالسودان مع الشركة الصينية للبترول (CNPC) والشركة الهندية للبترول (ONGC).