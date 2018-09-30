السفير السعودي في الكويت: زيارة "ولي العهد" تأتي في مرحلة دقيقة وحرجة

الكويت - (أ ش أ)

قال سفير السعودية لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي للكويت، تأتي ترسيخا لتلك العلاقة المتميزة والخاصة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.

وأوضح الأمير سلطان بن سعد - في تصريح صحفي بمناسبة زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للكويت - أن العلاقات التاريخية التي تربط بين السعودية والكويت، تمتد لأكثر من مئة عام، توجت خلال هذه الفترة بزيارات متبادلة بين قادة البلدين الشقيقين، لتأكيد عمق ومتانة العلاقة بين الاسرتين الحاكمتين والشعبين الشقيقين، الى جانب ما وصلت اليه هذه العلاقة من تقدم وازدهار.

وأضاف قائلا "إن هذه الزيارة تأتي في مرحلة دقيقة وحرجة تمر بها المنطقة، وما تواجهه من أطماع وتدخلات وتهديدات خارجية، بالإضافة إلى أنها تأتى ضمن التواصل المستمر بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح؛ للارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين للأعلى، والتشاور المستمر لما فيه مصلحة البلدين وشعوب المنطقة بأكملها".

وأكد سفير السعودية لدى الكويت، أن ولي العهد السعودي، أخذ على عاتقة نقل المملكة العربية السعودية الى المستقبل، من خلال رؤية 2030، التي تنعكس إيجابا على المنطقة بأكملها، مضيفا أن الجميع يتطلع الى هذه الزيارة، التي تتوج النموذج الفريد والمتميز للتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يصل إلى العهد نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان، والوفد المرافق له، إلى الكويت فى وقت لاحق اليوم، فى زيارة رسمية، يجرى خلالها مباحثات رسمية مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.