مفوضية الانتخابات بكردستان: استمرار عمليات التصويت وسط إقبال متوسط

اربيل (العراق) - (د ب أ)

أعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء بإقليم كردستان العراق استمرار عملية التصويت في انتخابات البرلمان، مشيرة الى أن نسبة الاقبال متوسطة في عموم الاقليم.

وقالت مصادر المفوضية لوسائل الإعلام قبل قليل إن "نسب الإقبال متفاوتة في محافظات الاقليم".

وأضافت أن "معدل نسب الاقبال في محافظتي السليمانية وحلبجة حتى الساعة الثانية بعد الظهر لم تتجاوز الثلاثين بالمائة، في حين تجاوزت في محافظة أربيل الخمسين بالمائة وفي محافظة دهوك حوالي الستين بالمائة".

وتابعت أن "معدل نسبة المشاركة لحد الساعة الثانية في عموم الاقليم تجاوزت الثلاثة والثلاثين بالمائة".

من جهة أخرى، وردت أنباء عن حدوث اشكالات وحوادث في عدد من المراكز الانتخابية في مدينة السليمانية، معقل الاتحاد الوطني الكردستاني، وتم إبلاغ السلطات.

وقد أعلنت أربعة أحزاب وهي الديمقراطي الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية في مؤتمر صحفي في مدينة كويسنجق، احدى معاقل الاتحاد الوطني/70 كلم شرق أربيل أن أحزابهم "لا تعترف بنتائج الانتخابات في القضاء نظرا لارتكاب خروقات ومخالفات علنية من قبل مسؤولي الاتحاد الوطني في المدينة".

وتابع البيان "نحن أبلغنا المفوضية بالخروقات وننتظر ردها".

ومن المقرر أن تغلق المراكز الانتخابية في عموم الاقليم أبوابها في تمام الساعة السادسة مساء اليوم.