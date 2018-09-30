"مثلث الشيطان".. قاضي ترامب يُثير الجدل على "ويكيبيديا"

كتبت- رنا أسامة:

تحوّلت مقالة على موقع الموسوعة الحرة "ويكيبيديا"، إلى مثار خلاف حول معنى عبارة “devil’s triangle” أو (مثلث الشيطان)، بعد جلسة استماع أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي، حضرها بريت كافانا مرشح الرئيس دونالد ترامب للمحكمة العليا الذي يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي.

وبحسب تقرير لصحيفة الاندبندنت البريطانية، مثُل كافانا أمام المشرّعين الأمريكيين للإجابة عن أسئلة حول تعيينه في هذا المنصب، ردًا على شهادة كريستين بلاسي فورد، وهي أستاذة جامعية ضمن عدد من النساء يتهمنه بالاعتداء الجنسي.

قالت كريستين (51 عامًا) إن كافانا اعتدى عليها جنسيا خلال سنوات الدراسة الثانوية قبل 36 عامًا. وزعمت أن "كافانا وصديقًا له حبساها في غرفة نوم خلال حفل صغير في إحدى ضواحي واشنطن العاصمة في صيف 1982".

وقالت إن كافانا حاول أن يُجرّدها من ملابسها وثبتها في الفراش متحرشًا بها عندما كانت في الـ 15 وكان هو في الـ 17، وذكرت أن هذا الاعتداء المزعوم أثّر على حياتها بشكل كبير. ثم جاءت شهادة أخرى لدبورا راميريز (53 عامًا).

خلال الجلسة، طرح عضو مجلس الشيوخ عن ولاية رود آيلاند، شيلدون وايتهاوس، سلسلة من التساؤلات عن عبارة (مثلث الشيطان)؛ على خلفية أن هذا المُصطلح ورد في الكتاب السنوي للسنة النهائية من المرحلة الثانوية للقاضي كافانا. ونقَّب المُشرّعون داخل هذا الكتاب السنوي، في محاولة للتعرّف على شخصية كافانا عندما كان شابًا، في خضم الاتهامات حول سلوكه بتلك الفترة.

وبسؤاله عما تُشير إليه هذه العبارة الغريبة، قال كافانا إنها "لعبة لاحتساء الشراب يتم لعبها عن طريق 3 كؤوس مصفوفة في شكل مثلث"، بحسب الصحيفة.

ويبدو أن هذا التعريف ليس شائعًا جدًا، حتى أنه غير مُتداول على شبكة الانترنت. خلال جِلسة الاستماع، طُلِب من كافانا تقديم مزيدا من التفسير للعبارة، فزعم أنها " تُشير إلى لعبة تُلعب باستخدام كؤوس جعة وعملات معدنية".

وعندما بحث الناس عن العبارة التحقّق من صدق كافانو، وجدوا أن المقال الذي يتحدث عن العبارة على موقع ويكيبيديا جرى تعديله باستخدام حاسوب يستخدم عنوان بروتوكول (Ip adress) مرتبطًا بمباني الكونجرس.

ضمن سلسلة التعريفات الموضوعة التفسير لعبارة، جاء هذا التعريف "لعبة احتساء شراب شائعة كان يستمتع بها أصدقاء القاضي بريت كافانا".

غير أن هذه العبارة حُذِفت لاحقًا، ليعقبها تعديل "لا تضيفوا الخدع حول لعبة احتساء شراب، وخاصة عندما تتعلق ببريت كافانو"، حُذِف هو الآخر بعد فترة وجيزة من نشره.

وفي الوقت الراهن، تُشير الصحيفة إلى أن الصفحة المنشورة على "ويكيبيديا" لا تُشير سوى لأشياء أخرى معروفة بـ(مثلث الشيطان)، بما في ذلك مثلث برمودا، ومجموعة من الكتب المختلفة، ومسلسلات تليفزيونية، وأغاني تحمل هذه العبارة، وكذلك إشارات لبعض الأقوال العامية المُستخدمة في السياقات الجنسية.

وقال المحامي مايكل أفنياتي إن عبارة (مثلث الشيطان) الواردة في كتاب كافانا السنوي جاءت في سياق جنسي.

والجمعة الماضي، فاز كافانا في التصويت التمهيدي الذي أجرته لجنة العدل في مجلس الشيوخ الأمريكي. ويسمح هذا التصويت لمجلس الشيوخ بالتصويت النهائي بحضور كامل الأعضاء في الأيام المقبلة.

لكن المجلس قرر تأجيل التصويت لمدة أسبوع للسماح لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في اتهامات بالاعتداء الجنسي تطاله.

ووصف كافانا ما يحدث بمجلس الشيوخ الأمريكي بـ"وصمة عار"، مؤكدا أنه لن يسحب ترشيحه إلى المحكمة العليا، نافيًا الاتهامات الجنسية الموجّهة له.

وقال في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، الاثنين الماضي: "لم أرتكب اعتداء جنسيا ولم أقم أي علاقات جنسية ولا أي شيء يشبهها طول سنوات دراستي في المرحلة الثانوية ولسنوات بعدها"، مؤكدا أنه كان يركز على دراسته وممارسة الرياضة.

وفي وقت سابق، أكد ترامب أنه لن يتوانى عن سحب ترشيح كافانا لعضوية المحكمة العليا، في حال ثبت أنّ المرأة التي تتّهم كافانو بالاعتداء جنسيًا عليها، لديها أدلّة مقنعة على ادعائها.