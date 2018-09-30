أكثر من 500 يوم على المقاطعة.. الإمارات: المجتمع الدولي غير مهتم بأزمة قطر

كتبت- رنا أسامة:

بعد أكثر من 500 يوم على المُقاطعة العربية للدوحة، أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، أن أزمة قطر اختفت كليًا من اهتمامات المجتمع الدولى خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك.

وكتب قرقاش، الأحد، عبر تويتر "أزمة قطر اختفت كليا من اهتمامات المجتمع الدولى فى أسبوع الجمعية العامة فى نيويورك، مبالغ باهظة أُهدِرت لشركات العلاقات العامة والمحامين دون نتيجة تُذكر".

وتابع الوزير الإماراتي "سؤال يتيم هنا وفقرة حائرة هناك هو كل ما تبقى، النصيحة لن تنفع الدوحة لأنها مصممة على استراتيجية يائسة".

يأتي ذلك على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي افتتحت أعمالها في 25 سبتمبر الجاري في نيويورك، بحضور نحو 100 رئيس بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يشارك للمرة الخامسة على التوالي.

واتهم وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، دولة قطر بدعم وتمويل الإرهاب، مُشيرًا إلى أن اعتداءات قطر على جيرانها تكررت عبر التاريخ. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة، السبت.

فيما زعم أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، أن الأزمة التي تتعرض لها الدوحة من دول المقاطعة "مُفتعلة"، مشيرًا إلى أن قطر تتجاوب مع المساعي الدولية لإنهاء الأزمة.

وقطعت دول السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتهم الدبلوماسية وروابطهم التجارية مع قطر، منذ 5 يونيو 2017، مُتهمين إيّاها بدعم وتمويل الإرهاب والتقارب مع طهران- الخِصم الإقليمي اللدود للرياض. الأمر الذي تواصل الدوحة نفيه وإنكاره وتتهم الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب بفرض حصار ينتهك سيادتها.