تصويت حاسم.. "أوكيناوا" اليابانية تختار حاكمًا جديدًا

طوكيو- (أ ف ب):

يختار سكان أوكيناوا، الأحد، حاكما جديدا في اقتراع حاسم لمصير الوجود العسكري الأمريكي في هذه الجزيرة اليابانية الاستراتيجية.

وتشير الاستطلاعات الأخيرة إلى منافسة حامية بين مرشحين موقفهما متناقض إزاء بناء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة في الجزيرة.

ويحظى المرشح أتوشي ساكيما (54 عاما) بدعم الحزب الليبرالي الديموقراطي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي، والذي يطالب سلطات أوكيناوا بالموافقة على بناء قاعدة جوية جديدة فيها.

أما منافسه ديني تاماكي فهو نجل عنصر في مشاة البحرية الأمريكية ونائب معارض خاض حملة شرسة ضد مشروع بناء القاعدة.

وتأتي الانتخابات بعد وفاة الحاكم تاكيشي أوناجا الشهر الماضي. وكان أوناجا حصد تأييدا شعبيا واسعا لمعارضته مشروع نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية من منطقة مأهولة إلى منطقة قليلة السكان في جزيرة أوكيناوا.

وكان أوناجا الذي توفي بعد صراع مع مرض السرطان، طالب بتوزيع أعباء استقبال القواعد العسكرية الأمريكية بالتساوي بين المناطق اليابانية.

وتشكل جزيرة أوكيناوا ما نسبته أقل من واحد بالمئة من مساحة اليابان، لكنها تستقبل نحو 28 ألف جندي أمريكي، أي أكثر من نصف الجنود الأمريكيين المنتشرين في البلاد والبالغ عددهم نحو 47 ألفا.

ولطالما أثار الضجيج والحوادث والجرائم غضب سكان أوكيناوا، وقد رفضت البلديات في بقية أنحاء البلاد تقاسم هذا العبء مع أبناء الجزيرة.

وسعى أوناجا لإعاقة مشروع استملاك أراض لبناء القاعدة في جزيرته، وقد شهدت القضية شكاوى متبادلة بينه وبين الحكومة الوطنية لتسوية هذه المسألة.

وأصدرت المحكمة العليا قرارا في مصلحة الحكومة.

لكن سلسلة استطلاعات أظهرت أن غالبية سكان أوكيناوا تعارض مشروع الحكومة بناء القاعدة في جزيرتهم.

وأدلى كثر باصواتهم باكرا بسبب الإعصار "ترامي" الذي ضرب الجزيرة السبت متسببا بأضرار بسيطة وبإصابات طفيفة، ومن المتوقع أن يواصل الأحد مساره نحو بقية جزر الأرخبيل.