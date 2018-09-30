زلزال إندونيسيا: فقدان 90 شخصًا جراء انهيار مبنى سكني بمدينة بالو

جاكرتا - أ ش أ

أعلن مسئولون بمدينة بالو الإندونيسية اليوم (الأحد) فقدان 90 شخصًا على الأقل إثر انهيار مبنى سكني بالمدينة الكائنة على جزيرة "سولاوسي" التي ضربها زلزال عنيف وموجات مد عاتية (تسونامي).

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن مسئول محلي قوله إن هناك مخاوف من وجود المئات تحت الأنقاض ،وإنه تم انتشال جثث العديد من القتلى، وتسبب الدمار واسع النطاق الناجم عن الزلزال والتسونامي في عرقلة عمليات البحث والإغاثة خاصة مع دمار الطرق نحو المناطق المتضررة.

وكان 832 شخصا لقوا مصرعهم جراء الزلزال الذي ضرب الجزيرة بقوة 5ر7 درجة على مقياس ريختر وأعقبه موجات مد بحري عاتية اجتاحت المدينة.

يشار إلى أن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا قد أعلنت في وقت سابق اليوم أنه سيتم إجراء عملية دفن جماعي لضحايا الزلزال في المدينة.