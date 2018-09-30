البابا فرنسيس يصلي من أجل ضحايا الزلازل وتسونامي في إندونيسيا

مدينة الفاتيكان - (د ب أ):

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأحد إنه يصلي من أجل ضحايا الزلازل القاتلة وموجة المد العاتية (تسونامي) في جزيرة سولاويسي في إندونيسيا.

وقال البابا أمام الحشود في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان :"أصلي من أجل القتلى ،وهم كثيرون لسوء الحظ، ومن أجل المصابين ومن أجل هؤلاء الذين فقدوا منازلهم وعملهم".

وأضاف البابا خلال ترؤسه صلاة التبشير الملائكي :"فليواسيهم الرب ويدعم جهود هؤلاء الذين يشاركون في عملية الإنقاذ . دعونا نصلي معا من أجل إخواننا في جزيرة سولاويسي".

يشار إلى أن إندونيسيا ،التي يبلغ تعداد سكانها 260 مليون نسمة تقريبا وتقع جنوب شرق آسيا، هي دولة ذات أغلبية مسلمة. ويمثل الكاثوليك نحو 3% فقط من السكان.

وفي سولاويسي ، لقي أكثر من 800 شخص حتفهم في أعقاب زلزالين كبيرين وموجة تسونامي شهدتهم الجزيرة أمس الأول الجمعة.

وجدير بالذكر أن إندونيسيا هي عرضة بشكل خاص لخطر الكوارث الزلزالية. وفي أغسطس الماضي ، توفي أكثر من 550 شخصا ونزح أكثر من 400 ألف آخرين بسبب سلسلة من الزلازل القوية في جزيرة لومبوك السياحية.