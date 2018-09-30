برلين: انهيار صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا

برلين - (د ب أ):

كشفت وزارة الاقتصاد في ألمانيا أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا تراجعت بشكل كبير بعد تولي الحكومة الاتحادية الجديدة مقاليد الأمور في البلاد قبل ستة أشهر.

وجاء في رد الوزارة على استجواب من النائب البرلماني بحزب الخضر أوميد نوري بور، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، أنه تم إصدار 16 إذن تصدير أسلحة فقط بقيمة إجمالية 916902 يورو (065ر1 مليار دولار) منذ 14مارس الماضي.

يذكر أنه تم إصدار 34 إذن تصدير أسلحة إلى تركيا بقيمة حوالي 7ر9 مليون يورو خلال الفترة بين الأول من أول يناير وحتى 13 مارس العام الجاري.

وفي عام 2017 ، تم تنفيذ 138 صفقة تصدير أسلحة ألمانية إلى تركيا بقيمة 2ر34 مليون يورو.

وكانت تركيا ضمن أهم 20 مستورد للأسلحة الألمانية في عام 2016 بإجمالي 213 إذن تصدير قيمتها 9ر83 مليون يورو. ولكن منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في أنقرة منتصف عام 2016، تراجعت صادرات الأسلحة الألمانية إلى تركيا بقوة.

وربما كان لدخول القوات التركية إلى سوريا في يناير الماضي أثرا كبيرا على انهيارصادرات الأسلحة الألمانية لأنقرة منذ شهر مارس الماضي.

وقد استعانت القوات التركية في دخول الأراضي السورية بدبابات قتالية ألمانية طراز "ليوبارد 2".

ولكن العلاقات بين ألمانيا تركيا شهدت قدرا من التهدئة منذ بداية العام الجاري، وتسعى أنقرة حاليا إلى تطبيع كامل، وتأمل في الحصول من وراء ذلك على مزايا اقتصادية خاصة.

ومن المقرر أن يتوجه وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، المسؤول عن صادرات الأسلحة، إلى تركيا نهاية شهر أكتوبر المقبل.