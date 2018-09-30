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    الرئيس الكاميروني يعلن هزيمة حركة "بوكو حرام" المتطرفة في البلاد

    12:17 م الأحد 30 سبتمبر 2018
    الرئيس الكاميروني يعلن هزيمة حركة "بوكو حرام" المتطرفة في البلاد

    الرئيس الكاميروني بول بيا

    ياوندي - أ ش أ

    أعلن الرئيس الكاميروني بول بيا ، أنه تم هزيمة حركة "بوكو حرام" المتطرفة في البلاد، وهو الإعلان الأول من نوعه منذ إعلان الحرب على الحركة المتطرفة منذ أربع سنوات.

    وجاء إعلان الرئيس بول بيا خلال زيارته الأولى لأقصى شمال البلاد منذ عام 2012، أثناء قيامه بحملته الانتخابية قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 7 أكتوبر المقبل.

    وقال بيا - في خطاب أمام تجمع بمدينة "مروا" الواقعة في شمال البلاد أوردته شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية اليوم /الأحد/ - إنه سيركز على إعادة بناء ما تم تدميره في أقصى شمال البلاد الآن، حيث إن الإرهاب تم دحره.

    وحث بيا ، السكان على البقاء حذرين على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه مؤخرا والذي شمل إعادة افتتاح 40 مدرسة في شمال البلاد على طول حدودها مع نيجيريا الشهر الماضي.

    وظل أقصى شمال البلاد لسنوات هدفا لتفجيرات انتحارية وهجمات آخرى يشنها مقاتلو "بوكو حرام" الذين تدفقوا عبر الحدود من نيجيريا حيث تتخذ الحركة المتطرفة مقرا لها؛ ما أدى إلى نزوح نحو ربع مليون شخص في الكاميرون.

    هذا المحتوى من

    Asha
    بول بيا بوكو حرام الإرهاب تفجيرات انتحارية
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