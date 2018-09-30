  • عاجل: تركي آل الشيخ: مرتضى "خط أحمر".. والرد في 6 أكتوبر (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مرتضى منصور تركي آل الشيخ مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    البارزاني: نرغب بالتوصل إلى مرشح واحد لرئاسة الجمهورية العراقية

    11:57 ص الأحد 30 سبتمبر 2018
    البارزاني: نرغب بالتوصل إلى مرشح واحد لرئاسة الجمهورية العراقية

    نيجيرفان البارزاني

    بغداد - أ ش أ

    أعرب رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، عن رغبته في توصل الأطراف الكردستانية إلى تفاهم مشترك تتفق على مرشح واحد لمنصب الرئاسة العراقية.

    وأكد البارزاني خلال مؤتمر صحفي عقب إدلائه بصوته في انتخابات الدورة الخامسة لانتخابات برلمان كردستان، أن منصب رئيس الجمهورية مرتبط بالكرد، وفقا لما ذكرته قناة "الإخبارية" العراقية /الأحد/.

    ودعا نيجيرفان البارزاني إلى احترام قرارات مفوضية الانتخابات بشأن عملية الاقتراع ، مشددا على أن تلك القرارات ليست موجهة ضد أي طرف مشارك في العملية الانتخابية.

    وطالب البارزاني جميع المؤسسات الأمنية بمساعدة مفوضية الانتخابات، داعيا في الوقت نفسه المواطنين والمؤسسات الأمنية للحفاظ على الأمن خلال اليوم الانتخابي، والعمل معاً للمضي نحو مرحلة جديدة.

    يذكر أن الكيانات السياسية بدأت منذ الساعة الثامنة من صباح أول أمس الجمعة، مرحلة الصمت الإعلامي تمهيدا لإجراء انتخاب برلمان إقليم كردستان.

    هذا المحتوى من

    إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني العراق برلمان كردستان

    الخبر التالى:

    الرئيس الكاميروني يعلن هزيمة حركة "بوكو حرام" المتطرفة في البلاد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان