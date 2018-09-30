البارزاني: نرغب بالتوصل إلى مرشح واحد لرئاسة الجمهورية العراقية

بغداد - أ ش أ

أعرب رئيس وزراء إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، عن رغبته في توصل الأطراف الكردستانية إلى تفاهم مشترك تتفق على مرشح واحد لمنصب الرئاسة العراقية.

وأكد البارزاني خلال مؤتمر صحفي عقب إدلائه بصوته في انتخابات الدورة الخامسة لانتخابات برلمان كردستان، أن منصب رئيس الجمهورية مرتبط بالكرد، وفقا لما ذكرته قناة "الإخبارية" العراقية /الأحد/.

ودعا نيجيرفان البارزاني إلى احترام قرارات مفوضية الانتخابات بشأن عملية الاقتراع ، مشددا على أن تلك القرارات ليست موجهة ضد أي طرف مشارك في العملية الانتخابية.

وطالب البارزاني جميع المؤسسات الأمنية بمساعدة مفوضية الانتخابات، داعيا في الوقت نفسه المواطنين والمؤسسات الأمنية للحفاظ على الأمن خلال اليوم الانتخابي، والعمل معاً للمضي نحو مرحلة جديدة.

يذكر أن الكيانات السياسية بدأت منذ الساعة الثامنة من صباح أول أمس الجمعة، مرحلة الصمت الإعلامي تمهيدا لإجراء انتخاب برلمان إقليم كردستان.