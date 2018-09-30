الأوبزرفر: معاناة ملايين المدنيين في اليمن قد تجد حلا في الكونجرس

(بي بي سي):

نشرت الأوبرزرفر مقالا لسايمون تيسدال الصحفي المختص بالشؤون الخارجية يحاول فية الربط بين الحرب الجارية في اليمن ومعاناة المدنيين فيها والكونجرس الأمريكي.

ويقول تيسدال إن الكونجرس الأمريكي يناقش قرارا قد يؤدي إلى إضعاف قدرة الإدارة الأمريكية على تقديم الأسلحة للتحالف الدولي الذي يخوض الحرب في اليمن ضد الحوثيين بقيادة سعودية.

ويعتبر تيسدال أن صور الطفال القتلى او المرضي في اليمن قد أصبحت علامة لهذا الصراع سواء قتل هؤلاء الأطفال في غارات جوية على منازلهم أو المدارس التي يذهبون إيها أو حتى ماتوا أو طريقهم إلى الموت نتيجة نقص الغذاء و الدواء.

ويوضح تيسدال أن التقرير الأخير للأمم المتحدة عن وضع الأطفال في اليمن يؤكد أن نحو 1300 طفل قد قتلوا خلال العام الماضي او تعرضوا للتشويه والإعاقة أكثر من نصفهم قتلوا في الغارات الجوية او الصاروخية التي شنها التحالف السعودي بيما سقط آخرون ضحايا لهجمات نفذتها قوات الحوثي.

ويقول تيسدال إن هناك حراك في العالم الغربي لتقييد بيع الأسلحة لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة موضحا أن بوب مينديز عضو الكونجرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي وعضو لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس يمنع حاليا مبيعات أسلحة أمريكية لكل من الدولتين الخليجيتين بقيمة ملياري دولار مشيرا إلى أنه من المتوقع التصويت بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل على قرار بوقف بيع السلاح والعتاد للدولتين.

كوريا الشمالية

ونشرت الإندبندنت تقريرا لمراسلها في واشنطن أندرو بانكومب بعنوان "كوريا الشمالية لن تتخلى عن سلاحها النووي دون ضمانات".

تقول الجريدة إن وزير الخارجية الكوري الشمالي أكد في تصريحات أمام الأمم المتحدة أن بلاده لايمكنها ان تقدم على التخلي عن سلاحها النووي دون الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة ودون خطوات لبناء الثقة بين الجانبين.

وتضيف الجريدة أن المسؤول الكوري الشمالي أوضح أن بلاده قدمت ضمانات لواشنطن على عدم قيامها بنشر السلاح النووي أو تكنولوجيا تصنيعه علاوة على وقف التجارب الصاروخية والنووية وتفكيك بعض مواقع التجارب لكنها لن تحصل على أي شيء بالمقابل من الولايات المتحدة.

وتشير الجريدة إلى أن اتفاقا مبدئيا تم بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو اربعة أشهر في سنغافورة يقضي بأن تلتزم كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية مقابل التزام واشنطن بتقديم ضمانات أمنية لبيونغ يانغ.

وتضيف الجريدة أن بيونغ يانغ ترغب في إنهاء الحرب الكورية التي استمرت بين عامي 1950 و 1953 ثم توقفت وقف لإطلاق النار بشكل مؤقت وحتى اليوم لم تنته الحرب بشكل رسمي لذلم تسعى كوريا الشمالية لتوقيع معاهدة مع جارتها الجنوبية وحليفها الأمريكي لإنهاء الحرب بشكل كامل لكن واشنطن تصر على قيام بيونغ يانغ بالتخلي عن سلاحها النووي اولا.

قرصنة فيسبوك

الصانداي تليغراف تناولت ملف اختراق 50 مليون حساب على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي بنشر موضوع بعنوان "يوتيوب يعرض مقاطع تعلم كيفية اختراق حسابات فيسبوك".

وتقول الجريدة إن الموقع الشهير بعرض الفيديوهات مجانا يقوم بعرض بعض مقاطع الفيديو لمشتركين يعلمون طرق لاختراق حسابات مستخدمي موقع فيسبوك والسيطرة عليها عبر نفس الطريقة التي استخدمها قراصنة الكترونيون لاختراق حسابات نحو 50 مليون عميل لدى شبكة التواصل الاجتماعي.

وتوضح الجريدة أن الفيديوهات تعلم الناس كيفية السيطرة على حسابات على فيسبوك عبر سرقة الأليات التي تسمح للمستخدمين بالدخول إلى حساباتهم عبر هواتفهم النقالة أو الأجهزة اللوحية دون إدخال كلمة السر في كل مرة وقد تم مشاهدة هذه الفيديوهات آلاف المرات واستمر عرضها حتى بعد إعلان فيسبوك اختراق حسابات العملاء.

وتنقل الجريدة عن خبير أمن الكتروني قوله إن الأمر قد يكون بدأ عبر مجموعة قرصنة منظمة أو تابعة لجهاز استخبارات قوي بهدف السيطرة على حسابات بعض العملاء السياسيين أو رجال الاعمال البارزين وبعد ذلك خرج الأمر عن السيطرة وانتشر على نطاق واسع.