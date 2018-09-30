الإمارات تنفي استهداف الحوثيين لمطار دبي: "حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي"

دبي - (د ب أ)

أكدت السلطات الإماراتية أن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي في مطار دبي الدولي.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات اليوم الاحد إن "حركة الملاحة الجوية في دولة الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي ولاصحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي".

وكانت قناة "المسيرة" اليمنية التابعة للحوثيين أفادت بأن سلاح الجو المسير شن فجر اليوم هجوماً جوياَ بسلسلة غارات على مطار دبي الدولي.

ونقلت القناة عن مصدر في سلاح الجو المسير، لم تسمه قوله إن "طائرة مسيرة من طراز /صماد3 / نفذت سلسلة غارات على مطار دبي الدولي الذي يبعد عن اليمن ما يزيد عن 1200 كم".