الإعصار "ترامي" يضرب جنوب غرب اليابان ويصيب 50 شخصا

طوكيو -أ ش أ:

ضرب الإعصار "ترامي" القوي مناطق جنوب غرب اليابان اليوم الأحد، وتسببت الرياح المصاحبة له في إصابة 40 شخصا في محافظة "أوكيناوا" و10 أشخاص آخرين في محافظة "كاجوشيما"، وذلك وفقا لتقارير إعلامية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه.) أن الرياح القوية المصاحبة للإعصار تسببت أيضا في انقطاع التيار الكهربائي عن مئات آلالاف من المواطنين، مشيرة إلى أن السلطات أصدرت أوامر لإجلاء أكثر من 26 ألف شخص في مناطق مختلفة من 8 محافظات غرب البلاد.

وأضافت الشبكة اليابانية أن شركة سكك حديد غرب اليابان أوقفت خدمات القطارات بين محطتي "ياناي" و"كوداماتسو" في إقليم "ياماجوتشي".

وتشهد اليابان سنويا العديد من الأعاصير خلال فصل الصيف، لكن إعصار (جيبي)، الذي اجتاح البلاد مؤخرا تميز عن تلك الأعاصير بقوته الشديدة التي لم يشهد الأرخبيل مثيلا لها منذ 25 عاما على الرغم من أن خسائره البشرية والمادية أتت أقل مما كان متوقعا.