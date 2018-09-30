اليونان: عاصفة تصاحبها سيول تتسبب في أضرار كبيرة بالمنازل والموانئ

أثينا -أ ش أ:

ضربت عاصفة اليونان نتج عنها سيول بمناطق في البلاد مما تسبب في أضرار كبيرة.

ونقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأحد عن الحاكم الإقليمي، بيتروس تاتوليس قوله إن مناطق في شبه جزيرة بيلوبونيز التي بدأت بها السيول متماسكة على الرغم من التأثير والآثار الجانبية لهذه الظاهرة المناخية الشديدة، مضيفا أن أضرارا لحقت بالمنازل والحقول والبنية التحتية.

وظلت السفن في الموانئ الرئيسية لليونان، وتعطلت حركة المرور في مناطق مختلفة، حيث غمرت مياه السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة الطرق، انقطعت الكهرباء وسقوط الأشجار في شوارع العاصمة أثينا.

وقد انخفضت درجات الحرارة على نحو غير متوقع نحو 10 درجات مئوية هذا الأسبوع، وبلغت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة في مناطق عديدة ومن المتوقع أن تشتد سرعة الرياح.