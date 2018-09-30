الفلبين تدافع عن حوادث القتل في حربها على المخدرات أمام الأمم المتحدة

مانيلا (د ب أ)

دافع وزير الشؤون الخارجية الفلبيني، آلان بيتر كايتانو، عن حرب المخدرات في بلاده أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس السبت قائلا إن حكومته تحمي حقوق مواطنيها ورجال الشرطة من تجار المخدرات والمجرمين الذين "يقتلون ويدمرون".

وقال كايتانو إن الحكومة الفلبينية "تنقذ بلدها المتدهور" من أن تصبح دولة مخدرات.

وكان الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي قد هاجم مسؤولي الأمم المتحدة في الماضي بعد أن إعربوا عن قلقهم إزاء حملة مكافحة المخدرات التي أودت بحياة أكثر من 4800 شخص.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن عدد القتلى قد يكون أعلى بكثير - ربما يصل إلى 12000 شخص، بما في ذلك أولئك الذين قتلوا على أيدي جماعات الأمن المدعومة من الدولة.

وبررت الحكومة قتل المشتبه بهم في حملة الحرب على المخدرات بالقول إن رجال الشرطة مجبرون على الدفاع عن أنفسهم.

وقال كايتانو أمام الجمعية العامة في نيويورك إن الفلبين "تتحد مع الأمم المتحدة في عدم التهاون" بشأن حكم القانون و"حماية حقوق كل إنسان".

وتابع كايتانو، مشيراً إلى سب دوتيرتي للقادة والجماعات الذين انتقدوا حربه الدموية على المخدرات، "قد نختلف في بعض الأحيان حول كيفية التعبير عن أنفسنا، ولكن لا ينبغي أن يتم تفسير ذلك على أنه تجاهل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".