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ترامب عن زعيم كوريا الشمالية: "تبادلنا التهديدات ثم وقعنا في الحب"

07:27 ص الأحد 30 سبتمبر 2018
ترامب عن زعيم كوريا الشمالية: "تبادلنا التهديدات ثم وقعنا في الحب"

واشنطن- (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره في وست فيرجينيا مساء أمس السبت، إنه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون "وقعا في الحب" في الوقت الذي بدأت فيه التوترات بين البلدين في الهدوء خلال العام الماضي.

وقال ترامب: "لقد كنت عنيفا للغاية، وهكذا كان هو، ونحن نتبادل التهديدات.. ثم وقعنا في الحب."

وأضاف: "لقد كتب لي رسائل جميلة، وهي رسائل رائعة.. ووقعنا في الحب".

وأشار ترامب إلى توقف بيونج يانج عن إجراء تجارب نووية، فضلاً عن التوقف عن إطلاق الصواريخ الباليستية، كدليل على أن نهجه مع كوريا الشمالية كان ناجحا، حتى بينما يقول المنتقدون إن البرنامج النووي لكوريا الشمالية ما زال مستمرا.

دونالد ترامب كيم جونج اون قمة سنغافورة كوريا الشمالية

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