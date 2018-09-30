السعودية الأولى.. تعرف على الجامعات العربية في تصنيف "التايمز"

كتب- محمد قاسم:

كشف تصنيف التايمز "Times Higher Education" البريطاني، عن أن جامعة الملك عبدالعزيز السعودية هي أولى الجامعات العربية في التصنيف حيث حلت في المرتبة 201 إلى 250، تلتها جامعة الملك فيصل في المرتبة 301 -350.

كما حلت جامعة خليفة الإماراتية في المرتبة 301 -350، تلتها جامعة الإمارات المتحدة 351- 400، وجاءت الجامعة الأمريكية في بيروت 401- 500.

وحلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، المرتبة 601-800، وجاءت معها جامعات: بنها، وبنى سويف، وكفر الشيخ، والمنصورة، وقناة السويس، وجاءت جامعات "الإسكندرية، والقاهرة، والفيوم، وسوهاج، وطنطا" فى المرتبة من ٨٠١ – ١٠٠٠، بينما جاءت جامعات "عين شمس، والأزهر، وأسيوط، وحلوان، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادى، والزقازيق" فى المرتبة من ١٠٠١-١٢٠٠.

ووفقًا لبيانات الموقع الرسمي للتصنيف، كان للجامعات المصرية النصيب الأكبر في عدد الجامعات التي دخلت التصنيف، حيث ضم التصنيف 19 جامعة مصرية بين أفضل 1200 (ألف ومائتين) جامعة شملها التصنيف من بين 25 ألفًا، على مستوى العالم مقارنة بالأعوام الماضية، وبلغ عدد الجامعات المصرية، 9 جامعات عام 2018، و8 عام 2017، و3 عام 2016.

ويعتمد تصنيف Times Higher Education، على خمسة مؤشرات رئيسية في مجالات: التعليم (البيئة التعليمية بنسبة 30%)، البحث (حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمي والسمعة بنسبة 30%)، الاستشهادات (تأثير البحث بنسبة 30 %)، العلاقات الدولية (أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث بنسبة 7.5%)، دخل الصناعة (نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع بنسبة 2.5 %).

كان وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، قال إن نسبة الجامعات المصرية التي ظهرت في تصنيف التايمز بلغت 1.5%، وهذه النسبة تفوق تعداد سكان مصر (1.3%) من إجمالي تعداد السكان العالمي، ووفقًا لهذا التصنيف الذي يعد من أقوى التصنيفات الدولية للجامعات تكون مصر تفوقت على العديد من دول العالم المتقدم في التصنيف الدولي للجامعات.