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أكثر من 400 قتيل في زلزال وتسونامي اندونيسيا

01:59 ص الأحد 30 سبتمبر 2018
أكثر من 400 قتيل في زلزال وتسونامي اندونيسيا


جاكرتا (د ب أ)
ارتفع عدد القتلى بعد زلزالين هائلين وتسونامي في اندونيسيا إلى 420 شخصا على الأقل، وفقا لما ذكره مسؤول في وكالة للحماية المدنية في وقت متأخر من مساء السبت.
وقال وليم رامبانجيلي إن الرقم الجديد - يزيد بنحو 40 عن آخر الأرقام المسجلة - لم يشمل سوى عدد القتلى من مدينة بالو، ملمحا إلى أن الرقم قد يرتفع أكثر، نظرا للمساحة الواسعة التي تأثرت بالكارثة في جزيرة سولاويزي.

وأشار في تصريحات لوكالة أنباء "أنتارا" الاندونيسية إلى أن الاتصالات لا تزال مقطوعة في مناطق دونجالا وسيجي، مما يعني عدم وجود معلومات موثوق بها عن القتلى والجرحى هناك حتى الآن حتى يجري وضعها في الحسبان.
وتابع إن عدد القتلى في بالو قد يرتفع، لأن عمليات البحث لم تشمل جميع المباني بعد بسبب نقص المركبات الثقيلة.

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