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الجيش اليمني ينزع أكثر من 400 لغم أرضي بمحافظة صعدة زرعها الحوثي

12:26 ص الأحد 30 سبتمبر 2018
الجيش اليمني ينزع أكثر من 400 لغم أرضي بمحافظة صعدة زرعها الحوثي

عدن (أ ش أ)

نزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني أكثر من 400 لغم أرضي وعبوة ناسفة في محور علب بمحافظة صعدة كانت الميليشيات زرعتها في مديرية باقم شمال المحافظة.

ونقلت قناة العربية الإخبارية الليلة عن قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد عزيز الخطابي، قوله إن الفرق الهندسية انتزعت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الحوثيون في عدد من القرى والمزارع في مديرية باقم.
ولفت إلى أن الميليشيات تقوم بزرع الألغام، في الأحياء السكنية والطرقات العامة، دون مراعاة لتواجد السكان المدنيين.
وكانت فرق التشكيل البحري في قوات الجيش الوطني اليمني قد عثرت مؤخرا على ألغام بحرية زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في البحر الأحمر.

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