حول العالم في 24 ساعة: شكري يحذر من خطر انتقال المقاتلين الأجانب في إدلب لدول المنطقة
كتب – محمد عطايا:
شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث أبرزها تحذير وزير الخارجية سامح شكري من الخطر الذي يمثله انتقال المقاتلين الأجانب من إدلب لدول المنطقة، وإعلان سيرخي لافروف وزير الخارجية الروسي مشاركة بلاده في تأسيس آلية للحسابات تتخطى العقوبات الأمريكية، وأيضًا ارتفاع عدد ضحايا زلزالين، أعقبهما موجات مد عاتية تسونامي بجزيرة سولاويسي إلى 389 قتيلًا.
الأخبار المتعلقة
-
وزير الخارجية: مصر حريصة على تعزيز آليات العمل بما يخدم الأمم المتحدة
-
شكري يلتقي ممثلي المؤتمر اليهودي الأمريكي في نيويورك
-
كوريا الشمالية: لدينا أسباب لعدم الثقة في أمريكا بشأن نزع السلاح
-
مصر تعرب عن خالص التعازي في ضحايا زلزال وتسونامي إندونيسيا
-
ارتفاع قتلى زلزال وتسونامي إندونيسيا إلى 384 قتيلًا
-
48 قتيلا ومئات الجرحى جراء الزلزال والتسونامي في إندونيسيا
-
51
-
49
-
44
-
42
-
42
-
38
-
30
-
26
-
22
-
22
إعلان