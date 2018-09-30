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حول العالم في 24 ساعة: شكري يحذر من خطر انتقال المقاتلين الأجانب في إدلب لدول المنطقة

01:00 ص الأحد 30 سبتمبر 2018
حول العالم في 24 ساعة: شكري يحذر من خطر انتقال المقاتلين الأجانب في إدلب لدول المنطقة

وزير الخارجية سامح شكري

كتب – محمد عطايا:

شهد العالم السبت، عددًا من الأحداث أبرزها تحذير وزير الخارجية سامح شكري من الخطر الذي يمثله انتقال المقاتلين الأجانب من إدلب لدول المنطقة، وإعلان سيرخي لافروف وزير الخارجية الروسي مشاركة بلاده في تأسيس آلية للحسابات تتخطى العقوبات الأمريكية، وأيضًا ارتفاع عدد ضحايا زلزالين، أعقبهما موجات مد عاتية تسونامي بجزيرة سولاويسي إلى 389 قتيلًا.

سامح شكري سيرخي لافروف العقوبات الأمريكية ضحايا زلزال جزيرة سولاويسي

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