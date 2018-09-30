أبرز التصريحات في 24 ساعة: لدينا أسباب لعدم الثقة في أمريكا بشأن نزع السلاح
كتب – محمد عطايا:
قال وزير خارجية كوريا الشمالية، يونج هو، إن إجراءات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يجب أن تتزامن مع رفع العقوبات الأمريكية، مشيرًا إلى أن بلاده لديها أسباب لعدم الثقة بواشنطن، فيما أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن بلاده رفعت دعوى قضائية ضد أمريكا لانتهاك القانون الدولي، كما قال حسام بدران إن أعضاء حركة فتح "يصرّون على التفرد بالقرار الفلسطيني.
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