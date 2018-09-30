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أبرز التصريحات في 24 ساعة: لدينا أسباب لعدم الثقة في أمريكا بشأن نزع السلاح

12:30 ص الأحد 30 سبتمبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: لدينا أسباب لعدم الثقة في أمريكا بشأن نزع السلاح

وزير خارجية كوريا الشمالية يونج هو

كتب – محمد عطايا:

قال وزير خارجية كوريا الشمالية، يونج هو، إن إجراءات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية يجب أن تتزامن مع رفع العقوبات الأمريكية، مشيرًا إلى أن بلاده لديها أسباب لعدم الثقة بواشنطن، فيما أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أن بلاده رفعت دعوى قضائية ضد أمريكا لانتهاك القانون الدولي، كما قال حسام بدران إن أعضاء حركة فتح "يصرّون على التفرد بالقرار الفلسطيني.

أمريكا كوريا الشمالية يونج هو نزع السلاح النووي حركة فتح فلسطين

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