ايران تبث مشاهد مصورة لمواجهة مع حاملة طائرات أمريكية في الخليج العربي

طهران - أ ش أ:

أذاع التليفزيون الرسمى الإيراني ، اليوم السبت، مشاهد مصورة لمواجهة وقعت مؤخرا فى مضيق هرمز بالخليج العربي بين قوات البحرية التابعة للحرس الثوري الايراني وحاملة الطائرات الأمريكية (يو اس اس تيودور روزفلت).

وذكرت شبكة (سى بي اس) الإخبارية الأمريكية، أن البحرية الإيرانية حذرت خلال هذه المواجهة حاملة الطائرات الأمريكية عبر أجهزة الراديو من الإقتراب من قوارب الحراسة الإيرانية ، كما نصحتها بعدم اللجوء الى التهديد بالقوة أو استخدامها بأى شكل من الأشكال.

ووصفت الشبكة الأمريكية المواجهة الأخيرة بين الطرفين بأنها تأتي، فيما يبدو، في إطار إستعراض القوة من جانب ايران بعد العقوبات الأمريكية التى فرضتها إدارة ترامب ضد طهران مؤخرًا، فضلًا عن محاولات الولايات المتحدة منع تصدير البترول الإيرانى احتجاجًا على سياسة إيران النووية وتدخلها فى منطقة الشرق الأوسط.

تجدر الاشارة إلى تكرار حوادث التحرش البحرية بين الطرفين والتى وقع أخطرها فى العام الماضى، وقامت خلالها البحرية الايرانية باحتجاز أكثر من 10 من البحارة الأمريكيين بعد أن تقطعت بهم السبل داخل مياه ايران الاقليمية قبل أن تفرج عنهم فى وقت لاحق.